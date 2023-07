Quem foi o campeão de 'A Grande Conquista'? Veja como foi o final do reality

O cantor Thiago Servo venceu o reality show A Grande Conquista e levou um prêmio de R$ 1 milhão para casa. A final do programa da RecordTV aconteceu na noite dessa quinta-feira (20) e contou com a presença dos Vileiros e dos ex-moradores da Mansão.

Thiago recebeu 35,6% dos votos em disputa com Gabriel Roza, Gyselle Soares e Natália Deodato.

No reality show, Thiago teve trajetória considerada de protagonista, vencendo muitas provas, vivendo um (quase) romance com Gyselle e uma grande amizade com Erick Ricarte. O cantor chegou ao reality no grupo dos famosos que disputavam 10 vagas para a Mansão. Como não foi um dos mais votados pelo público, acabou passando pela Vila antes de chegar à Mansão.

Ele participou da primeira prova do reality e, ao lado de Glauco e Kelly, se tornou Dono da Casa Azul - cor, inclusive, que marcou a passagem de Thiago pelo programa.

Mais votado pelo público ao lado de Erick, os amigos conseguiram vaga na Mansão e protagonizaram momentos de parceria na casa.

Na final dessa quinta-feira, em que Thiago foi consagrado o vencedor, Gabriel foi o vice-campeão, seguido por Natália em terceiro lugar e Gyselle em quarto. O campeão vai participar do programa Hoje em Dia desta sexta-feira (21).