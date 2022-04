Cantora Thaeme é desmascarada como borboleta no The Masked Singer Brasil

A cantora sertaneja Thaeme, que faz dupla com o cantor Thiago, foi revelada sendo a borboleta do reality The Masked Singer Brasil, neste domingo (3).

O programa ainda teve a participação especial da jornalista Patrícia Poeta, que se juntou aos jurados Tatá Werneck, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch na descoberta da identidade dos fantasiados.

"A máscara faz a gente extravasar e mostrar um lado diferente sem ter vergonha. É uma super oportunidade para mostrar mais do meu trabalho", disse a cantora, após ser revelada.

Legenda: Cantora participou após quatro meses dar luz à segunda filha Foto: Reprodução/Instagram

O Dragão, por ter sido eleito o melhor do dia no domingo passado (27), ganhou uma imunidade e não participou de batalha no programa de hoje.

Disputas do The Masked Singer deste domingo:

Pavão X Camaleão: Camaleão foi o vencedor

foi o vencedor Abacaxi X Lampião e Maria Bonita: Lampião e Maria Bonita foram os vencedores

foram os vencedores Borboleta X Leoa: Leoa foi a vencedora

A plateia escolheu o melhor de cada combate e depois os jurados salvaram os preferidos: Pavão e Abacaxi, que seguem na competição.