Juan Paiva é desmascarado como robô no The Masked Singer Brasil

O ator Juan Paiva foi revelado sendo o robô do reality The Masked Singer Brasil, neste domingo (6). O ator é intérprete do personagem Ravi, na novela "Um Lugar ao Sol". A atriz Ísis Valverde foi a convidada da edição e tentou os jurados na descoberta da identidade dos fantasiados.

Neste domingo, o Grupo B do reality se apresentou nos combates: Camaleão x Robô e Dragão x Caranguejo. A plateia escolheu o melhor de cada combate e depois os jurados salvaram os preferidos.

"“Eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Fazia tempo que eu não dançava. Como a gente tinha a vivência do Nós do Morro, a gente tinha a vivência da dança, da capoeira”, declarou o ator ao ser revelado.

Ainda no bate-papo com Ivete Sangalo, o ator disse que a família pensava que ele iria ao BBB 22. Assim como os brothers, ele ficou confinado para participar do programa.

Cachorro, o novo participante do The Masked Singer Brasil

Legenda: Cachorro cantou sucesso de Avine Vinny em parceria com Matheus Fernandes Foto: Divulgação/TV Globo

Tem mais um participante no reality. Neste domingo, os jurados e o público conheceram o personagem cachorro.

Estreando no sexto episódio do programa, o fantasiado de vira-lata cantou o sucesso "Coração Cachorro" — feat na voz de Avine Vinny e Matheus Fernandes.

Veja dicas para descobrir identidade de novo personagem:



Dica 1: “Se você não sabia para quem torcer, que tal cair aqui para o lado do melhor amigo da galera. A minha profissão é a minha maior alegria, que também poderia ser um pote de ração. Eu adoro alegrar as pessoas, mas eu sou bem tranquilo quando o assunto é festa. O que eu curto é servir os meus parceiros às vezes. As maiores festas que eu fui, eu tive que ir à trabalho”.

Dica 2: “Me considero um dog tranquilo. Mas tudo o que eu faço, eu faço para vencer”

Dica 3: Humildade. “Com humildade, eu dei a volta por cima e cheguei aqui”

Dica 4: Lugar preferido: Academia