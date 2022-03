Eduardo Sterblitch e Ursa não participam do 'The Masked Singer', e a personagem é desmascarada

O reality 'The Masked Singer Brasil' deste domingo (13) trouxe algumas mudanças. Infectados com a Covid-19, o jurado Eduardo Sterblitch e a Ursa não participaram do programa.

Os dois foram isolados durante as gravações, que aconteceram em janeiro, e para seguir a dinâmica com segurança a Ursa precisou ser a desmascarada do dia.

Daiane dos Santos

Assim, a ginasta Daiane dos Santos foi revelada sendo a Ursa. Após a revelação, Daiane recebeu os elogios de Ivete e dos jurados.

"Eu adorei participar. Rodrigo foi de cara, eu não acreditei. Eu sou muito fãs de todos vocês. Eu amei estar no programa. Foi um desafio, e eu adoro um desafio. Foi muito gratificante dar vida a esse personagem que foi tão querido por tantas pessoas", disse a ex-atleta, que escondeu a participação no programa da família.

A cantora Luísa Sonza foi a convidada da edição e ajudou os jurados na descoberta da identidade dos fantasiados.

Segunda fase do programa

Neste domingo, começou a nova fase do programa, onde todos os participantes fazem parte do mesmo grupo. As batalhas foram: Caranguejo x Pavão x Lampião e Maria Bonita, Abacaxi x Cachorro x Leoa e Dragão x Borboleta x Camaleão.

No primeiro combate, o Caranguejo saiu vencedor no voto da plateia. Já no segundo, quem levou a melhor foi a Leoa. E no terceiro, a Borboleta foi a campeã.

O melhor da semana, segundo a votação dos jurados, foi o Caranguejo. Como vantagem, o personagem não poderá ser desmascarado na próxima semana.

Tema do próximo programa: Trilha de novela

No próximo domingo (20), o programa terá uma edição especial com os participantes cantando temas de novelas. Além disso, os jurados irão homenagear personagens clássicos da TV.