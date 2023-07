Quem saiu do MasterChef ontem? Cearense Leonardo deixa disputa culinária

O cearense Leonardo da Rosa Giglio Filho, de 32 anos, foi o participante eliminado dessa terça-feira (25) da 10ª temporada do MasterChef. Mesmo tendo o desempenho elogiado pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira, a falta de umidade na preparação de um tiramisù, durante a última prova da noite, foi decisiva na saída do cozinheiro amador.

Na dinâmica, os competidores tiveram que fazer receitas que harmonizassem com diferentes tipos de café. O advogado escolheu preparar a sobremesa clássica, mas acabou não entregando o prato perfeito. Jacquin lamentou o resultado e disse que o cearense podia sair comemorando pela história feita no reality. O chef deu um broche de presente a ele. Em troca, Leonardo entregou um terço para o francês.

Na primeira prova da noite, os participantes tiveram que duelar entre si em duplas ao fazer trios de petiscos inspirados nos izakayas, tipo de boteco japoneses. Dielen, Wilton, Gizele, Seiji, Ana Carolina e Stephanie derrotaram os oponentes, enquanto os demais seguiram para a eliminação. Leonardo levou a pior e saiu.

TRAJETÓRIA NO PROGRAMA

Durante a passagem pela atração, Leonardo acumulou alguns pratos de sucesso, mas algumas vezes também ficou entre os piores desempenhos. Logo no início da temporada, durante uma prova de preparação de baião de dois, chegou a rebater uma sugestão de Jacquin. "O senhor vai querer ensinar um cearense a fazer a baião?", disparou. Na prova, o advogado usou fez uma versão do prato com lombo de cordeiro ao molho shoyu, combinação que desagradou os avaliadores.

RELEMBRE MOMENTO

No entanto, semanas depois, Leonardo arrancou elogios ao preparar um sarrabulho de miúdos, durante uma prova inspirada nos elementos e nos ingredientes tradicionais da culinária do Mato Grosso do Sul.

Legenda: Sarrabulho de miúdos com arroz de pequi e farofa de urucum Foto: Reprodução/Band

Em outra dinâmica, o molho hollandaise feito pelo cearense foi eleito pelo chef francês como o melhor que já comeu em dez temporadas de MasterChef. O brigadeiro de café com licor de cacau também foi destacado pelo jurado.

"Fiz o melhor molho hollandaise que o Jacquin comeu em dez temporadas de programa, fiz o brigadeiro que o Jacquin disse comeria todo dia, e ninguém vai apagar isso. Saio daqui de cabeça erguida, eu saio daqui muito feliz. Só não saio mais feliz porque eu queria chegar na final", declarou ao portal da Band.

DEMISSÃO E AUSÊNCIA EM CASAMENTO

Na busca para se tornar o primeiro representante do Ceará a vencer a atração, o advogado e produtor rural Leonardo investiu todas as fichas: chegou a pedir demissão do emprego e ainda faltou ao casamento do melhor amigo.

O cearense, com as raízes em Guaramiranga e Quixeramobim, carregava cinco tentativas frustradas de participar do programa, nos anos 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. Por estar chateado, acabou se abstendo nos últimos três anos, mas na 10ª temporada, foi um dos competidores selecionados.

Legenda: Advogado também atua como produtor rural Foto: Arquivo pessoal

Antes da atração, ele atuava como funcionário terceirizado a serviço do Tribunal de Justiça do Ceará. Para estar na seletiva, perguntou se poderia operar remotamente, mas a possibilidade foi negada. Então, acabou pedindo demissão em 1º de março. "Como os testes são todos feitos em São Paulo, não tinha condição do trabalho ser feito de forma remota. Eles iniciaram logo depois", explicou na época da estreia do reality.

No mesmo mês, ele também perdeu o casamento do melhor amigo. A ausência foi dura, já que era uma das pessoas mais próximas de sua infância.

Apesar das renúncias para viver o sonho de participar do reality show, Leonardo disse, após a eliminação, que não tem arrependimentos.

"Acho que a maior virtude de um nordestino é ser resiliente, e todas às vezes que caí eu me levantei. Não acho que caí. Acho que tomei a decisão que tinha que ter tomado", analisou em entrevista ao veículo.