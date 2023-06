Após errar preparo de baião, cearense recebe elogios por sarrabulho no Masterchef: 'emocionante'

Após a polêmica do baião de dois, o advogado e chef cearense Leonardo da Rosa Giglio Filho deu a volta por cima e entregou um menu considerado um dos melhores já feitos por ele no Masterchef Brasil. No programa exibido nessa terça-feira (13), os participantes tiveram de apresentar pratos da gastronomia pantaneira.

Os participantes foram apresentados a elementos e ingredientes tradicionais da culinária do Mato Grosso do Sul.

Leonardo, em seu prato, contemplou diversas partes do estado sul-mato-grossense e entregou um sarrabulho de miúdos, que foi destaque na edição.

Legenda: Sarrabulho de miúdos com arroz de pequi e farofa de urucum Foto: Reprodução/Band

Os acompanhamentos foram arroz de pequi e farofa de urucum. O chef Paulo Machado, embaixador do Pantanal, considerou o prato emocionante. Embora tenha recebido elogios, o cearense não obteve o destaque principal da noite, ficando com a participante Mariane e seu arroz de carreteiro.

"É preciso técnica, e deu para ver que você sabia o que estava fazendo”, disse o jurado Rodrigo Oliveira ao avaliar o cearense.

"Eu sinto aqui que você conseguiu exprimir o sabor do Pantanal. É emocionante!", disse o chef convidado. O cearense comemorou os elogios com a famosa vaia cearense.

Baião polêmico

Na última semana de maio, um prato de Leonardo viralizou nas redes sociais. Ainda nas promoções do episódio, o chef havia disparado a frase "vai querer ensinar um cearense a fazer baião?". A princípio, o advogado foi aclamado nas redes sociais.

O cearense voltou a viralizar com o assunto após o episódio ir ao ar, no último dia 30 de maio. O advogado foi questionado sobre o uso de molhos shoyu como sal pelo chefe Jacquin, e disparou. "Algumas pessoas têm um certo preconceito em comer carneiro, ainda mais no ponto certo, rosado. Então, posso dizer que é uma forma de tentar 'enganar' quem está comendo", disse.

O prato não foi bem recebido pelos telespectadores e o chef também foi para a prova de eliminação. Leonardo conseguiu escapar da eliminação após produzir um doce em homenagem aos jurados.

"Meu povo, eu errei mesmo e peço desculpas, fiz uma cagada e quem quiser zuar, ta liberado! Fui pra prova de eliminação, reconheci a vacilada, fiz um doce homenageando os jurados, que teve menção honrosa e escapei. Ufaaa. Bora me seguir nas redes sociais, que lá vocês vão me conhecer melhor. Xero", disse na época, em post do Diário do Nordeste.