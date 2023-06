Em meio ao tratamento de câncer, Simony faz desabafo: ‘vou vencer’

A cantora Simony publicou um desabafo, nesta quarta-feira (14), no Instagram, em meio ao tratamento contra um câncer de intestino. Na terça-feira (13), ela contou que estava no hospital novamente para fazer o 4º ciclo de quimioterapia e imunoterapia.

“Sigo firme na jornada. Tem dias que me sinto cansada, porém lembro de tudo que ainda tenho para realizar, do quanto Deus me segurou no colo até aqui e das promessas dele na minha vida. A tristeza passa e vem a força com a certeza que vou vencer tudo isso”, disse ela.

“Você, que está passando por algo difícil na vida, foca na cura, feche os olhos e imagine tudo resolvido. Só vamos entender lá na frente. Um dia de cada vez”, aconselhou ainda os seguidores.

Nos comentários, Simony recebeu o apoio de famosos. “Força, minha amiga”, escreveu o apresentador Celso Portiolli, que também passa por tratamento contra um câncer. “Segue firme, menina. Deus é contigo”, postou o cantor Luciano Camargo.

Declaração

No Dia dos Namorados, celebrado no Brasil na segunda-feira (12), Simony publicou nas redes sociais uma longa declaração ao noivo, o cantor Felipe Rodriguez.

"Meu eterno namorado. Um reencontro, né vida? Nós reconhecemos de novo. Obrigada por tanto,️ obrigada por não soltar minha mão. Todos conhecem a palavra amor. Eu também conhecia, mas viver de verdade só com você. Eu te amo", escreveu ela, na legenda de um vídeo que aparecem várias imagens do casal.