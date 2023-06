Primo da cantora Simony morre em acidente de carro e artista lamenta: 'estou abalada'

O primo da cantora Simony, Carlos Henrique Benelli, de 34 anos, morreu em um grave acidente de carro na noite dessa quinta-feira (8) na estrada vicinal que liga o município de Tabatinga, em São Paulo, ao distrito de Curupá. As informações são do g1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo conduzido pela vítima capotou. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Socorro de Tabatinga, mas não resistiu aos ferimentos. A causa do acidente é investigada pela Polícia Civil.

Carlos Henrique e Simony eram primos de 2º grau. Em entrevista ao portal, a cantora, que está passando por um tratamento contra o câncer no intestino, disse que não poderá ir até o sepultamento e está "bem abalada" com a morte do familiar.

“Eu estou arrasada. Estou a 380 km longe da minha família. Eu não os vejo por conta do tratamento contra o câncer. Faz muito tempo que eu não via o Cacá [Como Carlos é conhecido pela família]. Meus tios e avós dele faleceram de Covid-19 e agora isso. É chocante. Estou muito triste”, lamentou ela.

Conforme a publicação, o corpo de Carlos Henrique será sepultado às 18h desta sexta-feira (9), no Cemitério Municipal de Tabatinga.