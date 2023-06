Simony se declara ao noivo em meio ao tratamento de câncer: 'obrigada por tanto'

Em meio ao tratamento de um câncer de intestino, a cantora Simony aproveitou o Dia dos Namorados, celebrado no Brasil nesta segunda-feira (12), para exaltar a relação com o noivo, Felipe Rodriguez.

"Meu eterno namorado. Um reencontro, né vida? Nós reconhecemos de novo. Obrigada por tanto,️ obrigada por não soltar minha mão. Todos conhecem a palavra amor. Eu também conhecia, mas viver de verdade só com você. Eu te amo", escreveu ela, na legenda de um vídeo que aparecem várias imagens do casal.

Felipe é cantor, mas também se dedica à composição. Artistas como Jonas Esticado, Israel Novas e Mirella têm músicas de sua autoria. Ele conheceu Simony por meio da música, inclusive.

"A conheci por meio da música 'Me Adota'. Ela fez um vídeo no TikTok, eu compartilhei e vi que ela estava procurando repertório para seu próximo trabalho. Começamos a conversar e as coisas foram acontecendo naturalmente", contou ele, em entrevista à Quem, em 2021.

Na mesma entrevista, Felipe contou se dar bem com os quatro filhos da cantora, Aysha, Ryan, Pyetra e Anthony. "Minha relação é muito boa com todos eles, sou apaixonado por crianças. Anthony, por ser o mais novinho, convive conosco o tempo todo e é um prazer ter ele por perto, me faz evoluir muito com situações que ainda não conhecia".