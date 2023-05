Cearense é confirmado na 10ª temporada do MasterChef Brasil; veja quem são os participantes

O MasterChef Brasil definiu os 18 participantes da 10ª edição do programa. No episódio que foi ao ar na noite dessa terça-feira (16), candidatos de todo o País se enfrentaram nos últimos duelos para uma das vagas oficiais. Entre os selecionados, está o primeiro cearense a participar de uma temporada de amadores do reality: o advogado e produtor rural Leonardo da Rosa Giglio Filho, de 32 anos.

Em entrevista ao Diário do Nordeste no começo de maio, Leonardo revelou que pediu demissão do emprego e chegou a faltar o casamento de um amigo para tentar, pela sexta vez, entrar no programa culinário da Band TV.

O primeiro episódio foi exibido em 2 de maio, mostrando a seletiva da 10ª edição do reality, que iniciou com 90 participantes. Gradualmente, os concorrentes foram eliminados.

Na última fase dos embates, Leonardo concorreu com 34 candidatos para receber um dos 18 aventais, e acabou garantindo o seu no embate com galinhada. Agora, ele concorre oficialmente ao troféu e ao prêmio de R$ 300 mil.

Demissão e ausência em casamento

Leonardo trabalhava para uma empresa de prestação de serviço terceirizado ao Tribunal de Justiça do Ceará. Para estar na seletiva, perguntou se poderia atuar de forma remota, mas negaram a possibilidade. Por isso, pediu demissão no dia 1º de março.

Nesse processo, também perdeu o casamento do melhor amigo, que aconteceu no fim de abril. A ausência foi dura, já que era uma das pessoas mais próximas de sua infância.

Legenda: O advogado nunca realizou nenhum curso Foto: Arquivo pessoal

Veja quem são participantes do MasterChef 10

Leonardo, produtor rural, Fortaleza (CE)

Eduardo, 31 anos, eletricista, Joinville (SC)

Seiji, 28 anos, engenheiro de produção, São Mateus (ES)

Danilo, 39 anos, caminhoneiro, Gonçalves (MG)

Dielen, 25 anos, pecuarista, Santa Vitória (MG)

Neylano, 19 anos, estudante, Manaus (AM)

Emanuel, 30 anos, analista de marketing, Serra Talhada (PE)

Camila, 31 anos, modelo, Duque de Caxias (RJ)

Ana Carolina, 33 anos, body piercer, São Paulo (SP)

Luma, 24 anos, artista visual e tatuadora, Pará de Minas (MG)

Ashanti, 38 anos, atriz, Florianópolis (SC)

Jucyléia, 57 anos, administradora, Itajaí (SC)

Mariane, 29 anos, bancária, Serrana (SP)

Gizele, 37 anos, cantora, Rio Bonito (RJ)

Wilton, 26 anos, professor, Santo Anastácio (SP)

Diego, 25 anos, militar, Rio de janeiro (RJ)

Endrik, 32 anos, pastor e designer, Americana (SP)

Stephanie, 31 anos, diretora de criação, São Paulo (SP)