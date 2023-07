Dublê de Harrison Ford, Mike Massa coloca fogo em si mesmo para apoiar greve de atores em Hollywood

O dublê Mike Massa, que fez as cenas de ação de Harrison Ford em "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" (2023), realizou uma ação de apoio à greve de atores em Hollywood. Na segunda-feira (24), colocou fogo no próprio corpo durante uma manifestação em Fayettevile, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

Conforme O GLOBO, o Mike ainda trabalhou na série 1923, e coordenou dublês da série Stranger Things. Também trabalhou nos filmes Velozes e Furiosos e Blade Runner 2049.

Os atores e dublês fazem parte do mesmo sindicato nos Estados Unidos, o Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA).

Melhores remunerações

A greve do SAG-AFTRA pede por melhores pagamentos, aumentos salariais e proteções contra inteligência artificial.

"Devemos compartilhar os sucessos de nossos empregadores quando seus produtos forem vendidos, e eles ganharem bilhões", declarou Eric Goins, presidente local da SAG-AFTRA.