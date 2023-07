Sósia de Marília Mendonça pede desculpas após encontro com mãe e filho da cantora viralizar

Juliana Cavalheiro, que chama atenção pela semelhança com a cantora Marília Mendonça, pediu desculpas após Léo, de dois anos e sete meses. , que chama atenção pela semelhança com a cantora, pediu desculpas após se encontrar com o filho da 'Rainha da Sofrência',, de dois anos e sete meses.

Durante homenagens à Marília no último sábado (22), dia em que ela completaria 28 anos, Juliana posou ao lado de mãe da artista, Ruth Moreira, e Léo.

O encontro rendeu críticas nas redes sociais, já que a criança poderia confundi-la com a própria mãe. Em um vídeo publicado de poucos segundos, Léo aparece com um semblante estranho e não interage com a sósia.

Dona Ruth rebateu as críticas por apresentar o neto à sósia. "Gente sem noção", disse a mãe da cantora nos stories no Instagram.

"Quero pedir perdão"

Em entrevista ao Fofocalizando, Juliana disse que estava na homenagem à Marília, na Arena Todos os Cantos, quando a família da artista chegou.

"Como ela [dona Ruth] já me conhecia pelo Instagram, ela olhou para mim com um sorriso tão lindo e eu fui ao encontro dela", contou.

"Infelizmente, existem pessoas más, que pegaram um trechinho de um video em que aparece o Léo com aquela carinha. Mas gente, ele tava cansadinho e essas pessoas não pegaram a parte que ele estava sorridente, brincando", afirmou.

Juliana ressaltou que não pretende seguir a própria carreira, sem ser cover ou sósia de Marília.