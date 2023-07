Mãe de Marília Mendonça rebate críticas por apresentar neto à sósia da cantora: 'gente sem noção'

Marília Mendonça completaria 28 anos no último sábado (22) e, além das homenagens prestadas à "rainha da sofrência", o nome da cantora carimbou publicações envolvendo um momento com Ruth Moreira, mãe da artista, e o filho de Marília, Léo, de dois anos e sete meses.

O momento em questão foi registrado em um vídeo e publicado nas redes sociais: Ruth, com Léo nos braços, apresenta-o a uma sósia da cantora Marília Mendonça. Nos poucos segundos do vídeo, o menino olha e não interage com a artista Juliana Carvalheiro.

Em outra publicação, porém, Léo posa sorrindo para foto ao lado da avó e da sósia.

A publicação rendeu críticas nas redes sociais, que foram rebatidas pela mãe de Marília neste domingo (23). "Gente sem noção", disse a mãe da cantora nos stories no Instagram.

Ao rebater as críticas, Ruth também aproveitou para compartilhar "a última imagem que Léo tem da mãe", morta em um acidente aéreo em novembro de 2021.