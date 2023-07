Show de MC Daniel tem confusão e briga generalizada; cantor se pronuncia

O cantor MC Daniel, de 24 anos, se pronunciou sobre a briga generalizada em seu show na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ocorrido na Associação Rural no último domingo (23).

Por meio das redes sociais, o funkeiro explicou aos seguidores que a confusão começou quando ele viu seus fãs sendo furtados na plateia e um homem jogando um copo no rosto de uma criança. Momentos depois, o artista teve de interromper o show quando outro homem disparou socos contra uma mulher. Ao ser comunicado sobre a situação, ele solicitou que sua equipe retirasse os criminosos do local.

Segundo o cantor, os funcionários foram até a plateia para conter a confusão, mas cerca de 20 pessoas teriam se unido para agredir a produção do show.

"Os caras tão errados de retirar o 'mano' que estava batendo na menina", denunciou ele. "Se vocês vissem o rosto dela, ficariam com muita dó", lamentou.

Ferimentos

Ainda nos Stories, o funkeiro relatou que três dos produtores ficaram feridos: um com uma fratura no pé, outro foi acertado por uma garrafa e outro seriamente agredido.

"Nós só tentamos apartar a briga e defender nossos fãs. Não sou conivente com agressão a mulher, não sou conivente com agressão a criança, a idoso, a animal... Eu sou um moleque calmo, família, de Deus, mas sempre que acontece isso eu saio de mim", desabafou.

Segundo ele, é seu dever ter consciência do que acontece com seu público no show.

"A justiça de Deus não falha e eu nunca vou mudar a minha postura em relação a quem eu amo e aos meus princípios. Nunca vou olhar só para o meu próprio umbigo e fingir que não vi alguma coisa (importante), pegar meu dinheiro e ir embora", finalizou.