MC Daniel canta ‘off pro amor, casado com Mel Maia’ e fãs especulam volta do casal

Em um show no domingo (16), MC Daniel cantou um trecho de uma música diferente, e acabou levantando especulações de que ele teria reatado o relacionamento com a atriz Mel Maia. Em trecho que viralizou no Twitter, o artista canta: “off pro amor, casado com Mel Maia”.

Tanto o cantor como a atriz evitam falar sobre terem reatado o relacionamento, apesar de serem vistos constantemente juntos.

Eles começaram a se relacionar em outubro do ano passado, e oficializaram o namoro em dezembro.

Os boatos sobre o término do casal começaram em junho, quando o jornalista Léo Dias divulgou que eles estariam passando por uma crise, e o cantor foi flagrado sem aliança em Paris.

Após a viagem, ele gravou uma série de vídeos abalado e pediu desculpas a Mel Maia pela exposição que o suposto término teve na mídia, e disse que estava conversando com um psicólogo.

Mel também chegou a gravar um vídeo com o cantor e dizer que ele era seu melhor amigo. “Eu e meu melhor amigo, que é meu ex, me mostrando todas as tentativas das talaricas”, escreveu ela na legenda das imagens.