Andressa Urach perde a guarda unilateral do filho de 2 anos

O ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, anunciou na segunda-feira (17) ter conseguido a guarda unilateral do filho Leon, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com a ex-A Fazenda.

Pelos stories do Instagram, o empresário celebrou a conquista. “Guarda unilateral concedida ao papai”, disse Thiago.

Detalhes sobre a situação do ex-casal e o papel de Urach na criação do filho a partir de agora não foram revelados pelo empresário.

Luta pela guarda

A luta pela guarda da criança começou em fevereiro. Na ocasião, segundo o Metrópoles, Thiago conseguiu uma autorização judicial provisória para criar o filho. Desde então, a modelo tem feito visitas semanais a criança. Com a concessão da guarda unilateral, Thiago passa a ter o controle definitivo.

A situação já foi motivo de desabafo por parte de Andressa, através de seu canal no YouTube. “Está sendo bem difícil para mim, também, pois a guarda temporária ficou com ele. E, ao que tudo indica, a guarda vai acabar ficando com ele, porque ele é um homem muito inteligente, um oficial de Justiça… E eu dei motivos para isso”, disse.