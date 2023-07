Filhos gêmeos de Ricky Martin fazem rara aparição em show do pai; assista

Os filhos gêmeos de Ricky Martin, Matteo e Valentino, de 14 anos, surpreenderam o pai ao subir no palco durante um show na Suíça. O próprio artista publicou um vídeo da surpresa dos filhos no Instagram, na segunda-feira (17).

“Que bela surpresa! Quando meus gêmeos subiram no palco comigo pela primeira vez em Locarno, na Suíça”, escreveu na legenda do vídeo. Nas imagens, Ricky Martin aparece emocionado com os filhos dançando com ele.

Ricky se separou recentemente

A surpresa aconteceu em meio a um momento difícil do artista, que recentemente anunciou que se separou de Jwan Yosef, com quem ficou por seis anos.

“Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos e honrando o que vivemos como casal durante todos esses anos maravilhosos”, disse o ex-casal em comunicado.

Após o divórcio, eles estão buscando a guarda compartilhada dos filhos, Lucia, de 4 anos, e Renn, de 3. Já os gêmeos Matteo e Valentino foram gerados por barriga de aluguel, em 2008, quando o artista se tornou pai solo.