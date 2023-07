Sofía Vergara e Joe Manganiello confirmam fim do casamento após sete anos

Os atores Sofía Vergara e Joe Manganiello confirmaram que estão separados em comunicado enviado ao Page Six. O ex-casal ainda pediu respeito dos fãs nessa nova fase.

“Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e cuidam muito uma da outra, pedimos educadamente respeito à nossa privacidade neste momento enquanto navegamos nesta nova fase de nossas vidas”, diz o comunicado.

Sofía e Joe estavam juntos há sete anos. Eles se conheceram em 2014 e se casaram em novembro de 2015, em Palm Beach, com uma festa para mais de 400 convidados.

Conforme uma fonte do Page Six, eles enfrentavam uma crise antes da separação. “Sofía e Joe estão se distanciando há algum tempo e estão se distanciando um do outro para contemplar seu futuro”.

Os fãs já especulavam o fim do casamento antes mesmo do ex-casal confirmar. No último dia 10 de julho, data do aniversário da artista, o ator fez uma homenagem considerada fria para a amada. “Feliz aniversário, Sofía”, se limitou a escrever.