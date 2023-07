Marlene Mattos comenta acusações sobre ser abusiva: 'vou continuar na luta por resultados'

Marlene Mattos voltou a usar as redes sociais para mandar indiretas em meio a acusações de ser tóxica em ambiente de trabalho e praticar assédio moral contra equipe e artistas com quem trabalha.

"Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser", escreveu a empresária no Instagram. O comentário foi feito embaixo de uma foto com outra frase de efeito de sua autoria: "Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois".

O nome da produtora voltou à tona com a estreia, na última quinta-feira (13), de documentário sobre a vida e a trajetória profissional de Xuxa, no Globoplay. Marlene foi diretora dos programas da apresentadora por 18 anos. As duas trabalharam juntas na extinta TV Manchete e na Globo, mas romperam publicamente em 2002.

Comportamento abusivo

"[Ela] Já chegou de um jeito assim: 'Se vocês acham que vou pedir desculpas, não vou'. Ela não mudou nada. Isso me deixou chocada. Eu mudo quase diariamente", contou Xuxa ao Globo. A Rainha dos Baixinhos também relatou que Marlene, às vezes, a trancava nos quartos de hotel e adotava outros comportamentos abusivos, como promover um encontro não consentido entre a apresentadora e o pai e encerrar forçadamente o programa 'Xou da Xuxa'.