Xuxa revela comentário de Marlene Mattos sobre como ela deveria morrer: ‘me chocava’

A apresentadora Xuxa conversou com Bruno Rocha, o Hugo Gloss, sobre seu reencontro com Marlene Mattos, que será exibido no documentário sobre a vida da artista, que estreia às 18h no Globoplay.

Na entrevista, Xuxa revelou que Marlene falava até como a apresentadora deveria morrer para se tornar um ídolo. “Uma das coisas que me chocava era ela dizer que eu tinha que morrer cedo para poder virar um ídolo. Isso era chocante”, contou.

A apresentadora ainda disse que a ex-empresária não lhe pediu desculpas durante o reencontro. Elas estavam afastadas desde 2002.

“Essa foi uma das coisas que ela falou para o Pedro [Bial, diretor do projeto]. ‘Eu estou indo, mas não vou pedir desculpa, não vou pedir perdão’. Eu saí de lá mexida com isso. Quando a gente erra com alguém e tem a chance de estar na frente da pessoa, depois de quase 20 anos, a primeira coisa que você fala é desculpa. Desculpa pelos erros que tive”, desabafou Xuxa.

A artista também definiu Marlene como sua grande decepção, e disse que não voltaria a conviver com a ex-empresária, mesmo se o comportamento dela tivesse sido diferente. “Eu não me permito mais isso. Aos 60 anos, não dá mais para você se permitir fazer isso. Eu fiz coisas por ingenuidade, por burrice mesmo. Algumas coisas por falta de, não é nem de maturidade, é falta de amor por mim. Eu acho que eu não me gostava muito para ter deixado tudo isso acontecer”.