Influencer Elisa no Japão é presa em São Paulo por fabricar cosméticos sem autorização

A influenciadora digital Elisângela Maria Rosa, 45 anos, conhecida como Elisa no Japão, foi presa na manhã da última terça-feira (11) por fabricar cosméticos sem autorização. Ela ficou conhecida pelo tempo que morou no Japão, mas residia no município de Birigui, no interior de São Paulo.

Nesta quinta-feira (13), Elisa gravou um vídeo explicando que as "providências cabíveis" estão sendo tomadas, e que a advogada dela "já se encontra com a documentação necessária" para esclarecer o caso.

Conforme o g1, a Polícia Civil de Birigui detalhou que foi feita uma denúncia de mulher que fabricava cosméticos de forma irregular, como perfumes e shampoos.

Os agentes identificaram e fecharam "um laboratório clandestino de produtos de cosméticos que funcionava no centro da cidade” e que “a empresa não tinha nenhuma autorização dos órgãos públicos responsáveis para o seu funcionamento, e não possuía CNPJ”.

A advogada de defesa de Elisa, Keilla Dias Takahashi, afirmou que "a defesa irá demonstrar que jamais houve laboratório clandestino ou mesmo fabricação".

Vigilância sanitária

Por conta do laboratório clandestino, Elisa foi autuada pela Vigilância Sanitária por infração. Além disso, o local foi interditado, e ela foi presa em flagrante.

Dentre os delitos estão: falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.

Ela declarou que realizava a "divulgação rotineira destas atividades em suas redes sociais, nas quais há milhares de seguidores. O qual ela não obtinha lucro com a venda dos produtos artesanais descritos e que sua renda mensal atual é estimada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)".

A verba mensal decorre da monetização do acesso dos seguidores nas redes sociais.