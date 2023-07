Irmã de Cintia Dicker critica Pedro Scooby em nova polêmica do surfista: 'acorda'

A irmã da modelo Cintia Dicker, esposa do surfista e ex-BBB Pedro Scooby, criticou o comportamento do cunhado em meio a polêmica criada após um vídeo do atleta saindo de uma festa ao lado de uma mulher viralizar.

Letícia Paz, irmã de Cintia, mandou um recado para Scooby nos comentários de uma página no Instagram. A publicação mostrava mais um posicionamento do surfista sobre o caso.

"A internet tem o poder de transformar uma coisa que não existiu em uma novela mexicana com vários capítulos. E aí vira tipo felicidade dos haters", disse Scooby em seu perfil.

"Realmente não é e nem parece novela mexicana... apenas a realidade, meu querido. ACORDA", rebateu a cunhada. Após o comentário de Letícia repercutir, ela ressaltou que não confirmou nenhuma traição, e que estava se referindo à criação dos filhos do atleta.

Legenda: Cunhada de Pedro Scooby criticou comportamento do surfista em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Scooby e Cinthia, juntos desde 2019, são pais de Aurora, de sete meses. Ele também é pai de Dom, de 11 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 7 - frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani.

Rumores de traição

Na última quarta-feira (12), Scooby acabou se envolvendo em mais uma polêmica após deixar a festa do jogador Vini Jr. acompanhado de uma mulher. O ex-BBB, no entanto, negou que estivesse traindo Cintia e se explicou nas redes sociais.

“Não vou ficar falando muito que vai parecer que estou me justificando com uma porra que não existe. Pegaram uma foto, eu andando do lado de uma pessoa. Coitada! Estou até com pena dessa menina, que é amiga nossa”, afirmou.

O surfista disse que a amiga pegou uma carona com ele e seu amigo. "Olhei agora e as pessoas estão pirando. Não é foto minha beijando ninguém ou de mão dada com ninguém. É andando ao lado da pessoa na rua. Virou crime! As pessoas piraram mesmo”, acrescentou.

Em meio à polêmica, Cintia Dicker curtiu uma mensagem sugestiva. “Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho. Não é. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho”, dizia a publicação.

A modelo não se pronunciou publicamente sobre a polêmica. Cintia e Scooby também não responderam aos comentários de Letícia.