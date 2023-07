Grazi Massafera será a protagonista da novela ‘Dona Beja’, da HBO Max

A atriz Grazi Massafera foi confirmada como protagonista da novela “Dona Beja”, produzida pela HBO Max. A trama é original de 1980 e ganhará uma nova versão no streaming, com 40 capítulos.

No folhetim, Grazi interpretará a personagem Ana Jacinta que, logo após ser execrada por perder a virgindade em decorrência de um sequestro, transforma-se em Dona Beja, a maior cortesã de todas.

“Expondo a hipocrisia da sociedade patriarcal, Beja colocará a seus pés o ex-noivo Antônio e todos os homens que cruzam seu destino. E mostrará o caminho do empoderamento por meio da força do feminino que habita em todas as mulheres”, diz a sinopse do projeto.

“Dona Beja” é inspirada em dois livros baseados em uma personagem real: “A Vida em Flor de Dona Beja”, de Agripa Vasconcelos, e “Dona Beija: a feiticeira de Araxá”.

A data de estreia da novela ainda não foi divulgada.

Namoro

Há alguns dias, o modelo Marlon Teixeira publicou a primeira foto com Grazi em seu Instagram, confirmando que os dois estão em um relacionamento sério.