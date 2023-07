Marlon Teixeira publica primeira foto com Grazi Massafera

O modelo Marlon Teixeira, de 31 anos, publicou no Instagram, nesta segunda-feira (10), a primeira foto ao lado de Grazi Massafera, de 41. Os dois estão viajando pela Península de Maraú, na Bahia, mas até então só tinham compartilhado imagens dos mesmos cenários.

Desta vez, porém, o modelo compartilhou uma sequência de fotos, dentre elas uma com a namorada e na companhia de outros amigos.

Essa não é a primeira viagem romântica do casal. No início do ano, eles estiveram em Fernando de Noronha. Desde então, estão se dividindo entre o Rio de Janeiro e Santa Catarina para se encontrarem.

Marlon já se relacionou com famosas com Bruna Marquezine e Débora Nascimento. Já Grazi terminou, em fevereiro de 2022, o relacionamento de cerca de 5 meses com o cineasta Alexandre Machafer.