Madonna agradece apoio dos fãs após infecção bacteriana e cancelamento de turnê mundial

A cantora Madonna se pronunciou nas redes sociais, nesta segunda (10), para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde dela após ser internada em uma UTI. Com um registro recente, ela agradeceu o apoio e revelou que também está remarcando os shows da turnê, cancelados por conta da hospitalização.

"Obrigada por sua energia positiva, orações e as palavras de cura e encorajamento. Eu senti o amor de vocês. Eu estou no caminho da recuperação e extremamente grata por todas as bênçãos na minha vida", explicou ela.

Segundo a cantora, o primeiro pensamento a passar pela cabeça ao acordar foi direcionado aos filhos dela, que a acompanharam durante os dias internada.

"Meu segundo pensamento foi que eu não queria decepcionar quem comprou ingressos para a minha turnê. Eu também não queria deixar na mão as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar o meu show. Eu detesto decepcionar qualquer pessoa", disse Madonna.

Legenda: Cantora publicou pronunciamento nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Madonna ainda reforçou que o foco dela é na saúde, mas também pontuou que planeja retornar às apresentações o mais breve possível. "Meu plano no momento é reagendar os shows da América do Norte e em outubro começar a turnê pela Europa. Eu não poderia estar mais grata pelo seu carinho e apoio", confirmou.

Os fãs, em resposta, encheram a publicação de elogios, declarando apoio à Madonna mais uma vez. "O que nos importa é… você! Você se cuida e o resto se alinha. Nós te amamos", escreveu uma seguidora da artista.

Encontrada desacordada

Madona foi encaminhada ao hospital após ser encontrada desacordada em Nova York, nos Estados Unidos, e receber uma injeção de Narcan para ser reanimada.

Em seguida, a cantora foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo, sendo entubada, por conta de uma infecção bacteriana grave.