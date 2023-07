Humorista que teve mão amputada alerta sobre fogos de artifício: 'perigoso'

O humorista Elvio da Nhaia, conhecido na internet como "Pilha", fez uma alerta aos seguidores após ter a mão esquerda amputada devido a um acidente com fogos de artifício.

“Ao manusear um foguete, como de costume, acendi o artefato e no mesmo momento o foguete explodiu na minha mão esquerda, e assim que vi fui direto ao hospital para atendimento. Ao chegar, já fui atendido pela equipe médica onde foi realizada a cirurgia”, iniciou ele.

“Infelizmente, perdi a mão esquerda por completo, mas somente tenho a agradecer pelo livramento e deixar o alerta que foguete é algo perigoso e precisa ser manuseado com cuidado. Deus está no comando e tudo ira dar certo, obrigado por todo carinho”, escreveu ainda Pilha no Instagram sobre o acidente, que aconteceu na última sexta-feira (7).

Segundo o Uol, o humorista ainda irá ficar internado por seis dias.

Pilha é caminhoneiro e tem mais de 118 mil seguidores no Instagram. Ele faz sucesso na internet ao compartilhar vídeos durante os dias de trabalho.