Grazi Massafera faz comentário fofo em foto do ex, Caio Castro, com a atual namorada: 'lindezas'

Grazi Massafera chamou atenção nas redes sociais por um comentário carinhoso em foto do ex-namorado Caio Castro, com quem terminou em agosto do ano passado. Em uma foto do ator com a namorada atual dele, a bailarina Daiane de Paula, Grazi resolveu deixar claro que a amizade entre eles permanece.

"Lindezas", escreveu a artista em um registro publicado por Daiane na última quinta-feira (12). "Você é luz", deixou a bailarina em resposta, também revelando a boa relação com a atriz.

Não demorou até que os seguidores aparecessem impressionados com os comentários de Grazi. "Obrigada pela maturidade", escreveu uma, ressaltando a troca de elogios entre as duas mulheres.

O comentário obteve centenas de curtidas, e os fãs de Grazi reafirmaram a admiração pela artista.

Após o término com Caio, a estrela havia assumido relacionamento com o diretor de cinema Alexandre Machafer, mas o fim do namoro veio no mês de janeiro deste ano.