Grazi Massafera é vista com novo affair em Aeroporto de Fortaleza; veja foto

A atriz Grazi Massafera foi vista com o novo affair, o diretor Alexandre Machafer, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no fim da manhã desta quarta-feira (27). Segundo publicação do colunista Leo Dias, que divulgou a informação, os dois estão juntos desde o mês de outubro.

O rapaz, que também é produtor de cinema, é amigo de Marcella, uma das amigas de Grazi. Ainda conforme o colunista, os dois podem ter se conhecido por meio do contato em comum e tem interagido constantemente nas redes sociais nas últimas semanas.

Legenda: Grazi e Alexandre foram vistos no início da tarde desta quarta-feira (27) Foto: divulgação

Até o momento, outra coincidência que liga os dois é o fato de que a mãe de Alexandre passou a seguir Grazi no Instagram. Além disso, as sobrinhas da atriz também estariam acompanhando ele nas redes sociais.

Grazi está solteira desde agosto, quando o término com Caio Castro foi confirmado. Ao falar sobre o rompimento, ela foi breve. "Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história", revelou.

No cinema

Nascido em Niterói, Alexandre tem 39 anos e se mudou aos 19 para Campos, no Norte Fluminense. Por lá, iria cursar Administração, mas desistiu para fazer teste de atores no Rio de Janeiro.

Alexandre ainda se formou em um curso profissionalizante da CAL (Casa de Artes de Laranjeiras), mas enveredou pela carreira como diretor de filmes e webséries da Fundação Cesgranrio.