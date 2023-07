Após rumores de reconciliação com Mel Maia, MC Daniel fala sobre desejo de ser pai: 'amo crianças’

Após soltar frase enigmática sobre o relacionamento com Mel Maia, MC Daniel conversou com seus seguidores, nessa quarta-feira (19), sobre a vontade de ser pai. A reflexão ocorreu após o cantor interagir com um bebê durante voo.

Em vídeo compartilhado nos stories do Instagram, o cantor apareceu em um avião, se divertindo com um bebê sentado na poltrona atrás da sua. “Eu amo criança... Olha a risadinha dela!”, escreveu.

O momento de descontração fez o artista brincar sobre a possibilidade de ser pai: “Deus, está querendo falar comigo, Deus?". Dias antes, MC Daniel já havia expressado a vontade de ser pai em outra publicação, onde falou que ter uma filha é um "sonho de seu coração".

RELACIONAMENTO COM MEL MAIA

Ex-namorado de Mel Maia, MC Daniel desencadeou rumores sobre uma possível reconciliação com a atriz ao modificar trecho de música, durante apresentação no último domingo (16).

No momento, registrado e compartilhado por fãs nas redes sociais, o artista canta: “Off pro amor, casado com Mel Maia”.

Apesar das especulações, nenhum dos dois veio a público confirmar o retorno, e o “status” de relacionamento do ex-casal segue um mistério.