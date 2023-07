Dado Dolabella dirige clipe de Wanessa na Chapada dos Veadeiros

Wanessa gravou um novo clipe na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, nessa terça-feira (19). No Instagram, ela mostrou os bastidores do projeto. Dado Dolabella, namorado da artista, está acompanhando Wanessa e contou no Instagram que a dirigiu.

“Hoje foi dia de dirigir essa mocinha aqui na Chapada”, escreveu ela na legenda de um vídeo em que a cantora aparece.

Legenda: Dado publicou imagem de Wanessa citando direção Foto: Reprodução/Instagram

Nos Stories de Wanessa, é possível ver ainda Dado ajudando com o rebatedor, e em momentos de romance. No entanto, não ficou claro se ele participa efetivamente do clipe, como já aconteceu no passado, durante o primeiro namoro dele com a artista.

Legenda: Gravação acontece na Chapada dos Veadeiros Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira (19), Wanessa apareceu na rede social produzida, dando a entender que as gravações continuam.

Dado e Wanessa estão namorando desde o ano passado. Em outubro de 2022, eles posaram pela primeira vez juntos como um casal, nos bastidores de um show que a cantora fez em São Paulo. Desde então, eles estão sempre aparecendo juntos na internet.