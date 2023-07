Luísa Sonza se declara para o namorado após homenagem: ‘me apaixonei pela sua alma’

O streamer Chico Veiga fez uma homenagem para a namorada, a cantora Luísa Sonza, nessa terça-feira (18), e publicou uma série de fotos do casal. Luísa completou 25 anos. “Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim”, escreveu ele.

Nos comentários, a artista agradeceu o post e se declarou. “Me apaixonei pela sua alma, ela que me encanta. Você é calmaria na minha vida maluca e momento de paz e beleza num dia difícil. Obrigada por se importar comigo, obrigada por sempre procurar me entender e fazer mais do que você precisa só para me ver feliz, obrigada pela gentileza, pela sensibilidade. Obrigada por você ser você. Te amo muito e me assusta o tanto que te quero. Obrigada, você não sabe o quanto te procurei”.

Os fãs também celebraram que Luísa e Chico tornaram a relação pública. "Viva o amor", escreveu um. “Tu é romântico”, elogiou outro. “Que coisa mais linda”, acrescentou mais um.

Chico ficou conhecido na internet após participar das lives de Casimiro. Atualmente, ele tem mais de 194 mil seguidores no Instagram.