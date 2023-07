Briga de Paulinho Vilhena e primeira eliminação marcam noite de estreia de 'No Limite'

O No Limite 2023 teve sua estreia exibida nessa terça-feira (18) e já rendeu o primeiro desentendimento da temporada, entre os participantes Paulo Vilhena e Guilherme.

Após a formação das equipes Jenipapo e Urucum, os participantes disputaram a primeira Prova do Privilégio. Na disputa, as equipes tiveram que correr pelo rio, caminhar e se pendurar sobre as cordas.

A Jenipapo foi a mais ágil e conquistou a vitória. Em equipes opostas, Paulo Vilhena e Guilherme se estranharam durante a disputa, e a discussão continuou logo após o fim dela.

"Quando você está nervoso, você fala alto. Só cuidado para não apontar o dedo", disse Vilhena. "Qual é, irmão! Não vai me ameaçar não, valeu", retrucou Guilherme. Em seguida, outros participantes precisaram intervir na treta para acalmar os ânimos.

Prova de Imunidade

Na Prova de Imunidade, as equipes tinham que forma uma escultura com toras de madeira, que antes foram escondidas por integrantes do grupo rival. Novamente, a Jenipapo foi mais ágil - montou a estrutura primeiro e conquistou a imunidade.

Legenda: Monica Carvalho foi a primeira eliminada do No Limite 2023 Foto: Reprodução Globo

Por perder a prova, a equipe Urucum foi para o Portal da Eliminação. A atriz e roteirista Monica Carvalho foi a mais votada, recebendo quatro votos de seus colegas de equipe para deixar a competição, e foi a primeira eliminada da temporada. Ao votar na atriz, Raiana declarou: "Essa pessoa não tem muito interesse de estar aqui".