Quem voltou na 'repescagem' do Masterchef? Veja como foram as provas dessa terça (18)

O caminhoneiro Danilo voltou da repescagem no reality 'MasterChef', na noite dessa terça-feira (18), após passar por três rounds de prova e vencer a participante Ashanti. Assim, ele retorna à disputa pelo título da 10ª temporada do programa.

Eliminado ainda em maio, o participante revelou na época que o AVC do próprio pai o influenciou diretamente, desestabilizando-o no jogo. Com isso, ele afirmou que só voltou às panelas após saber da oportunidade de repescagem.

"Foquei em pratos diferentes, na comida regional. Fiquei com um pouco de medo do doce, mas foquei na comida que eu sei fazer", disse ele em entrevista à Band.

Já no embate da repescagem, Danilo foi apontado pelos jurados e pelos colegas de bancada como mais confiante, diferente da postura que apresentava antes de ser eliminado.

Prova da repescagem

Na primeira fase da repescagem, os cozinheiros amadores já eliminados do programa tinham como tarefa principal elaborar um prato cítrico em 30 minutos. Ashanti, Danilo, Endrik e Mariane passaram para o round seguinte.

No segundo, precisavam cozinhar um prato agridoce em 45 minutos, quando apenas Ashanti e Danilo se sobressaíram e seguiram para a etapa final do programa.

Já na última etapa, cada participante do mezanino escolheu um ingrediente para os competidores. Os ingredientes foram feijão-fradinho, graviola, doce de leite, cachaça, espaguete, shoyu, coentro, folha de arroz, língua de boi e aspargo.

O terceiro round da prova consistia em preparar algo com um ingrediente escolhido para a cesta pelos próprios colegas de disputa. "Apesar de o doce de leite ser um prato de Minas Gerais, um prato bem típico, era muito difícil fazer uma comida com os dez ingredientes que estavam ali", comentou Danilo no programa.

De cara, ele já garantiu que deve manter a postura ao longo dos próximos episódios. "Estão achando que eu estou aqui só porque eu sou um personagem, mas como eu ganhei na língua hoje, eles vão queimar a língua por terem falado isso", reforçou.