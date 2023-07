Sonia Abrão pede adiamento de audiência de processo movido por Patrícia Poeta

A defesa da apresentadora Sonia Abrão pediu adiamento da audiência de conciliação do processo movido pela também apresentadora Patrícia Poeta. O pedido da defesa foi revelado pelo colunista Lucas Pasin, do uol, nesta terça-feira (18).

A audiência está marcada para 2 de agosto, às 16h, mas a defesa de Abrão disse que ela está impossibilidade de comparecer por apresentar um programa ao vivo no mesmo horário - o A Tarde É Sua, da RedeTV!.

Devido ao programa, os advogados pedem que a audiência seja realiza antes das 14h ou depois das 17h.

Processo

Patrícia encontrou com ação contra a apresentadora da RedeTV! em maio, alegando injúria e difamação. A global questiona uma publicação de Sônia no Instagram sobre um episódio com Manoel Soares no programa 'Encontro'.

"Quanto desrespeito com um colega. Depois, ela diz que é tudo invenção da imprensa! Manoel Soares dá de 10 a 0 nela pelo talento e profissionalismo com que segura essa humilhação há mais de um ano. Ninguém merece uma coisa dessas! Volta, Fátima. Ela podia fazer corpo mole no 'Encontro', mas nunca, em 10 anos no ar, destratou colegas assim! Quanto recalque da Poeta com o Manoel. Imperdoável", escreveu Abrão.

Na época, Patrícia repercutiu ao interromper Manoel Soares, seu então colega de apresentação, ao vivo. Os dois viveram outros momentos de constrangimento.

Em junho, Manoel deixou a TV Globo. Além do ‘Encontro com Patrícia Poeta’, ele participava do ‘Papo de Segunda’, do canal GNT.