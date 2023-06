Manoel Soares deixa a Globo e não faz mais parte do 'Encontro' e 'Papo de Segunda'

O apresentador Manoel Soares deixou a TV Globo nesta sexta-feira (30), segundo comunicado oficial divulgado pela emissora. As informações são do jornal O Globo.

O jornalista integrava o elenco do ‘Encontro com Patrícia Poeta’ e do ‘Papo de Segunda’, do canal GNT.

Segundo a TV Globo, como Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira (3), seu programa será comandado temporariamente por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração.

Já o programa ‘Papo de Segunda’ passará a ser liderado por João Vicente de Castro a partir da semana que vem, segundo a emissora.

Confira o comunicado na íntegra:

Apresentador se manifesta

Após o anúncio da TV Globo, o apresentador se manifestou sobre sua saída nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, ele relembrou a importância de sua trajetória na emissora, e disse que está tudo bem.

"Eu vim aqui dividir com vocês que hoje eu encerro um capítulo da minha vida profissional. Estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, a contar muitas histórias, durante a pandemia a fazer reportagens que informaram e ajudaram muitas pessoas e obviamente todo o clico muitas vezes se encerra e é o caso agora, mas está tudo bem, eu não estou triste, não estou magoado, pelo contrário, tenho muitos amigos dentro da TV Globo, que eu vou levar pra vida inteira", disse.

"Isso não é o fim de nada, é só o início de um outro ciclo porque a gente sabe que esse Brasil é grande e que temos muitas histórias pra contar, que nós temos muitos projetos bacanas pra fazer, e eu quero muito vocês com a gente", concluiu o apresentador.

Apresentador e Patrícia Poeta viveram constrangimentos no 'Encontro'

A passagem do apresentador pela TV Globo rendeu polêmicas, muitas delas frutos da relação vivida com Patrícia Poeta no comando do 'Encontro'.

Em abril deste ano, Patrícia interrompeu o colega durante o programa, e passou a ser bastante criticada nas redes sociais. Alguns usuários do Twitter chegaram a pedir a demissão dela. Na ocasião, Patrícia afirmou que tudo não passou de um mal-entendido.

Já no último mês de maio, Patrícia devolveu para a produção um microfone que Manoel Soares foi entregar para o entrevistado dela.

A jornalista entrevistava um convidado do auditório, quando Manoel decidiu entregar um microfone ao rapaz e não percebeu que ele já estava com um. No momento, Patrícia pegou o microfone e entregou aos assistentes de palco do programa. A atitude da apresentadora novamente repercutiu negativamente nas redes sociais.

Existiu ainda uma acusação de assédio contra o apresentador, da época em que ele ainda era repórter do programa. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o RH da Globo teria reaberto a investigação desse caso, que havia sido suspenso pelo ex-diretor Ricardo Waddington.