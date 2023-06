Viih Tube rebate críticas após falar sobre aumento de peso na gestação: ‘não me sinto bonita’

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube postou, na quinta-feira (29), uma série de vídeos nos Stories falando sobre a realidade de ter ganhado peso durante a gravidez, e revelando que deixou de vestir PP para vestir GG. Ela ainda conscientizou homens que cobram as mulheres a voltarem ao peso de antes logo após a gestação.

Horas após seu relato, Viih voltou ao Instagram para fazer um novo desabafo. Ela, inclusive, confessou que tem dificuldade de se reconhecer no espelho com o novo corpo.

“Postei falando do meu peso e das calças e vi muitos comentários falando sobre ‘ah, você fala de um jeito como se não fosse ou pudesse fazer uma plástica’. Sério mesmo que vocês acham que com uma bebê de 3 meses amamentando eu consigo ligar ou priorizar isso? Óbvio que tenho dinheiro para fazer cirurgia, mas é exatamente sobre você não se cobrar tanto com isso nesse momento. Já me cobro tanto com minha amamentação porque é meu sonho e meus melhores momentos são dela no meu peito”, iniciou a influencer.

Foto: reprodução/Instagram

“Como eu disse, eu engordei por diversos fatores! Essa é a minha realidade, mas a de muitas mães é não engordar, queria eu! Vocês acham mesmo que estou amando não estar com o corpo que me deixa feliz por likes? Eu sinto vergonha, muitas vezes porque não me sinto bonita, tenho dificuldade de me reconhecer no espelho diversas vezes também. Vocês precisam ter mais senso”, pediu.

Desde que engravidou de Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer, Viih tem trazido para a internet a realidade de gestar e dar à luz a uma criança.