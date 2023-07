Enquete A Grande Conquista: quem deve vencer a final do reality?

Os participantes Gabriel Rosa, Gyselle Soares, Natália Deodato e Thiago Servo estão na grande final do reality show A Grande Conquista, da RecordTV, e disputam o prêmio de R$ 1 milhão do programa.

O anúncio do vencedor será realizado na quinta-feira (20), e o último eliminado foi apontado na noite dessa terça (18), deixando Alexandre Suita fora da disputa.

A grande final do programa contará com a presença dos 60 Vileiros na plateia e dos moradores da Mansão no palco, coroando a participação de todos os influenciadores ao longo da atração televisiva.

Última eliminação

Ao deixar o programa, Suita comentou sobre a gratidão por participar do reality show e ainda explicou sobre a relação com Alfred, estátua de decoração da casa, que chamou atenção nas redes sociais nas últimas exibições de A Grande Conquista.

"O Alfred significa as mais de 10 milhões de pessoas que são diagnosticadas com câncer todos os anos no mundo", disse ele em entrevista após a saída.