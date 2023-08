Xuxa revela afastamento de Marlene Mattos porque ex-empresária 'odiava criança'

A apresentadora Xuxa revelou, no quarto episódio de "Xuxa, o documentário", disponibilizado nesta quinta-feira (3) no Globoplay, que o motivo do rompimento com Marlene Mattos foi porque a ex-empresária "odiava criança".

A artista e a produtora, que trabalharam juntas por 19 anos, estiveram frente a frente no documentário e esclareceram polêmicas que marcaram a separação das duas.

Xuxa iniciou lembrando a última conversa entre elas: "Eu queria muito saber se era verdade. Tinha acontecido o acidente (do 'Xuxa park', o incêndio) e te perguntei quando a gente ia voltar a trabalhar com criança e você falou que não ia trabalhar nunca mais porque odiava criança", disse Xuxa.

Marlene rebateu a fala da apresentadora, negando as especulações. "Nunca disse isso. Odiava criança?", perguntou ela. "Naquele momento você disse", insistiu Xuxa. "Se eu disse, queria encher o saco. Nunca odiei criança", negou Marlene.

Meneghel afirmou que esse teria sido o estopim para romper a relação com Marlene, e que a empresária teria sido preconceituosa com crianças especiais. "Você falou mais coisas, das crianças especiais. Que tinha nojo", e Mattos rebateu: "O que é isso? Eu estava no dia doida! Nunca tive ódio de criança. Tenho feito muitos trabalhos. Eu tô num projeto que chama 'Esperança agora', que é pra capacitar meninas", argumentou.

Relacionamento amoroso

Outro assunto polêmico foi abordado pela apresentadora. Segundo ela, houve comentários de que as duas mantinham um relacionamento amoroso.

"Sempre tive muito respeito pela Marlene, coisa que muitas vezes ela não teve por mim. Meu carinho e meu amor por ela foi muito grande. As pessoas até achavam que a gente era um casal", comentou Xuxa.

"Nós éramos um casal, só que sem sexo", acrescentou Marlene.