Pai de Sasha, Luciano Szafir fala sobre término com Xuxa na gravidez

O ator Luciano Szafir, ex-marido de Xuxa, relembrou detalhes sobre o relacionamento com a artista no terceiro episódio de "Xuxa, O Documentário", que foi ao ar nessa quinta-feira (27) na Globoplay. Ele comentou sobre a gravidez da apresentadora e as brigas que eventualmente resultaram no término dos dois.

Szafir e Xuxa se conheceram em 1987, durante um ensaio fotográfico para uma revista. Ele tinha 18 anos e ela, 23. Desde o primeiro encontro, o ex-casal notou uma forte atração. As diferenças foram aparecendo no decorrer da relação, quando Xuxa revelou que sempre quis ser mãe, mas Luciano só queria ter filhos após o casamento.

Por conta do impasse, a Rainha dos Baixinhos acabou considerando engravidar por meio de inseminação artificial com um doador, já que não queria casar.

“Fui para Pasadena, em Los Angeles, e fiquei sabendo de tudo como era a inseminação artificial. E ele (Luciano) falou: ‘Como você vai fazer uma inseminação artificial me namorando?’. E eu falei: ‘Ué, você não namoraria uma mulher que tem um filho?’. ‘Sim, mas você vai estar grávida e eu vou estar te namorando?’. ‘Qual é o problema?'”, perguntou.

Szafir, então, sugeriu que os dois tivessem um filho juntos. “Veio o Luciano e falou: ‘Não faz isso, dá um pai para o seu filho’. ‘Lu, você quer casar e eu não quero’. ‘Tá bom, não precisa casar’. E eu falei: ‘Tá bom, eu vou ovular em 24 horas, quer tentar?’. Foi a primeira tentativa”, relembrou Xuxa.

Fim do relacionamento

O ator afirmou que era difícil fazer o namoro dar certo por conta da vida agitada de Xuxa. "A única coisa que a gente tinha era a química, com uma vontade de fazer acontecer, mas que, aos poucos, pela falta de contato – a gente fala no telefone todo dia durante três horas -, mas não tinha o contato físico”, disse.

Apesar dos conflitos, o ex-casal logo descobriu a gravidez: “Nesse meio-tempo, a gente deu uma brigada, porque a gente vivia brigando. Fui para São Paulo fazer umas fotos e eu enjoei. Liguei para ele e falei: ‘Eu enjoei no avião’. E ele disse: ‘Estou indo aí com o teste de farmácia’. Não tinha um mês, mas eu enjoei”.

Foi durante a gestação que os dois decidiram terminar de vez, detalhou Szafir: “Teve uma discussão séria. Ela ficou ofendida com algo em uma entrevista que eu falei, e ficou na cabeça dela… E nós nos separamos”, relembrou.