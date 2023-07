Conrado comenta exclusão de Sorvetão de documentário de Xuxa: 'estamos bem'

O cantor Conrado gravou um vídeo para comentar o fato de sua esposa, a ex-paquita Andréa Sorvetão, ter sido excluída do documentário da Xuxa, que estreou na última semana no Globoplay. A apresentadora rompeu a amizade com casal devido à divergência política.

Conforme o artista, ele e Andréa tem recebido muitas mensagens nas redes sociais devido a ela ter sido barrada na produção. Conrado reforça que a dupla está bem e focada na carreira.

“Nós aqui seguimos vida normal. Nós estamos muito consciente disso tudo. O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de esquerda e direita. A direita aceita muito mais o contrário. A esquerda não. A esquerda, se você não é do lado deles, você é contra eles e acabou. Eles agem dessa forma. É normal para eles isso. Nós temos que entender que o país está dividido. Nós estamos tocando a nossa vida, não se incomodem com isso. Estamos focados na carreira, dispostos a mudar tudo, a correr atrás. Nós estamos bem com tudo isso. Quem vai voltar ao passado é quem vai lucrar com tudo isso”, disse.

O artista ainda revelou que Andreá está “mexendo os pauzinhos” para escrever sua própria biografia. “Agora, quando a Andréa quiser escrever a própria história dela, e já tem gente procurando ela. É evidente, você exclui a pessoa da própria história, alguém vai chegar e falar: 'quer escrever? Eu te ajudo'. Aí vocês vão descobrir muito coisas, vai ser muito interessante. Estamos super de boa com isso. É melhor estar do lado de Deus do que estar do lado do Rei”.