Jeniffer Nascimento revela nome da filha no ‘Encontro’

A atriz Jeniffer Nascimento revelou nesta terça-feira (18), no “Encontro”, que o nome da bebê que está esperando será Lara. Essa é a primeira gestação da artista, fruto do relacionamento com o também ator Jean Amorim. Eles se conheceram em 2014, quando gravaram “Malhação - Sonhos”.

No Instagram, Jeniffer fez um anagrama com o nome da filha. “Linda como o sol; Amanheceu em nós; Ressignificando tudo em volta. Amor, seja bem-vinda”, escreveu a atriz.

Jennifer e Jean revelaram publicamente que estavam à espera da primeira filha na última sexta-feira (14), em um post no Instagram. "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro nós”, escreveram.