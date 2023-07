Cillian Murphy só comia uma amêndoa por dia para 'Oppenheimer', diz atriz

O ator Cillian Murphy, que dá vida ao cientista J. Robert Oppenheimer, protagonista do filme Oppenheimer, adotou uma dieta extrema em que só comia uma amêndoa por dia durante sua preparação para o personagem. A trama, dirigida por Christopher Nolan, chega aos cinemas nesta quinta-feira (20)

Detalhes da alimentação do artista foram revelados pela atriz Emily Blunt, que vive a esposa do protagonista no filme. Em entrevista ao programa Extra!, ela afirmou que Cillian, que já é magro, radicalizou para ficar o mais próximo possível da aparência do cientista.

"E ele só podia comer, tipo, uma amêndoa todo dia. Ele estava tão emaciado", afirmou ela.

O próprio Murphy, de 47 anos, havia revelado seus esforços durante a maratona de filmagens para chegar à figura de Oppenheimer, físico americano considerado o pai da bomba atômica.

“Adoro atuar com meu corpo, e Oppenheimer tinha uma fisicalidade e uma silhueta muito distintas, que eu queria acertar”, disse ele ao jornal The New York Times em maio.

“Tive que emagrecer bastante, e trabalhamos com figurino e alfaiataria. Ele era muito magro, quase emaciado, vivia de martinis e cigarros", detalhou Cillian.