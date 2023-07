Gigi Hadid é presa por posse de drogas nos Estados Unidos, diz site

A modelo internacional Gigi Hadid, de 28 anos, foi presa por posse de maconha e apetrechos para drogas após um voo para as Ilhas Cayman, nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, a celebridade das passarelas foi abordada por policiais da alfândega durante uma revista no aeroporto e liberada após pagar uma fiança de mil dólares, aproximadamente R$ 4,8 mil.

De acordo com a publicação, o caso aconteceu no último dia 10 de julho, quando Gigi pousou com um jato particular no Aeroporto Internacional Owen Roberts. Ao colocar as malas em um scanner, os agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos teriam revistado manualmente a bagagem da modelo e encontrando uma pequena quantidade de maconha e utensílios para fumar.

Gigi e um companheiro de viagem, que não foi identificado, foram presos sob a acusação de importação de droga, apesar de o órgão de fiscalização ter determinado que a maconha era apenas para uso pessoal.

A modelo responde a um processo no Royal Cayman Islands Detention Center. Ela teve de pagar a fiança e só mais tarde foi liberada, enquanto aguardava o julgamento de seu caso.