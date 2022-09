Após terminar o relacionamento com Camila Morrone, de 25 anos, Leonardo DiCaprio, 47 anos, estaria conhecendo melhor a modelo Gigi Hadid, 27 anos. Conforme a People, eles estariam saindo em locais de Nova York, nos Estados Unidos.

Caso o relacionamento seja oficializado, Gigi seria a primeira namorada com mais de 25 anos que DiCaprio teve. Essa informação divertiu a internet porque o ator nunca se relacionou com ninguém acima dessa idade, fato que foi intitulado de "maldição dos 25".

Uma das fontes da People detalhou que "eles estão se conhecendo", mas que ainda não estariam "namorando". Já outra reforçou que Leo tem interesse em conquistar Hadid, uma vez que está solteiro desde o término com Morrone.

Já a revista US Weekly apontou que Gigi não estaria tão interessada no ator, protagonista de "Titanic". "Leo realmente está de olho em Gigi, mas ela não demonstrou interesse. Eles são amigos, mas ela não quer ter algo romântico com ele agora", detalhou a fonte.

Quem é Gigi Hadid?

Gigi Hadid é uma modelo estadunidense de 27 anos, amiga de celebridades como Kendall Jenner e Blake Lively, atriz que interpretou Serena em "Gossip Girl" (2007-2012).

Além do trabalho no ramo da moda, Gigi ganhou mais destaque quando começou a namorar o cantor Zyan Malik, ex-integrante do One Direction. Os dois passaram a ser vistos juntos a partir de 2015, mas terminaram no início de 2018.

Legenda: Gigi Hadid já estampou em capa de diversas revistas de moda Foto: Reprodução/Instagram

Após idas e vindas, o casal assumiu a retomada do relacionamento no início de 2020. Em setembro do mesmo ano, comemoraram o nascimento da filha. No entanto, em 2021, terminaram o relacionamento novamente.

A separação ocorreu após cerca de seis anos de namoro e o nascimento da pequena Khai.

Idade de Leonardo DiCaprio

O ator de 47 anos virou motivo de piada após a revelação do término do namoro com Camila Morrone. Conforme tabloides britânicos, com o fim do relacionamento, chegou a oito o número de vezes em que Leonardo finalizou um relacionamento antes de a companheira chegar aos 26 anos.

Na web, logo surgiram teorias sobre o motivo pelo qual DiCaprio não se relaciona com mulheres acima dos 25.

"O Leonardo DiCaprio é igual plano de saúde, só aceita dependente de até 24 anos", brincou uma usuária do Twitter. Em sequência, muitos também falaram sobre o fato "bizarro" sobre os relacionamentos amorosos do artista.

Um site britânico chegou a formular um gráfico mostrando todas as mulheres com as quais ele teria se relacionado. Em todos os casos, o namoro sempre chegou ao fim na marca dos 25 anos.