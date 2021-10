Zayn Malik, ex-cantor do One Direction, é acusado de agredir fisicamente a sogra, diz site

O cantor e compositor Zayn Malik, ex-vocalista da boyband One Direction, está sendo acusado de agredir fisicamente a sogra, Yolanda Hadid, mãe da modelo Gigi Hadid. As informações são do TMZ.

Também de acordo com a publicação americana, a ex-modelo estaria "pensando seriamente em fazer um Boletim de Ocorrência" contra o genro.

O site disse, também, que Yolanda "não voltará atrás na sua posição", dando a entender que ela não retirará as acusações de agressão física contra o artista.

Embora haja as alegações sobre o Boletim de Ocorrência, o TMZ constatou, depois da investigação, que nenhuma denúncia contra Zayn Malik foi encontrada no sistema de Justiça norte-americano.

'Disputa de família'

Antes de a situação gerar repercussão na internet, o artista foi às redes sociais e deu a entender que houve uma "disputa de família" entre ele e uma pessoa não identificada ligada aos Hadid — que depois foi revelado ser Yolanda — por causa de Khai, filha de um ano dele com Gigi.

"Como todos vocês sabem, eu sou uma pessoa privada e quero muito criar um espaço seguro e privado para minha filha crescer. Um lugar onde assuntos familiares privados não sejam jogados para o mundo todo desmembrar e analisar", começou ele.

"Em um esforço para proteger esse espaço para ela, concordei em não contestar reivindicações decorrentes de uma discussão que tive com um membro da família da minha parceira [Gigi Hadid] que entrou em casa enquanto minha parceira estava fora, algumas semanas atrás", acrescentou.

Depois, Zayn lamentou que a situação tenha se tornado pública. "Este era e ainda deveria ser um assunto privado, mas parece que por enquanto há divisões e, apesar de meus esforços para nos [levar novamente] a um ambiente familiar pacífico, que me permitirá co-criar minha filha da maneira que ela merece, isso foi ‘vazado’ para a imprensa", afirmou.

"No entanto, estou esperançoso pela cura de todos os envolvidos com as palavras duras compartilhadas e, o mais importante, permaneço vigilante para proteger Khai e dar a ela a privacidade que ela merece", terminou.