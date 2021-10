Ex-BBB Mayara Motti faz sorteio de carro de luxo e não entrega prêmio, acusa fã

A ex-BBB Mayara Motti está sendo acusada por uma fã de promover o sorteio de uma Cherokee Jeep e não entregar o prêmio. A estudante de marketing Ludmila Gonçalves dos Santos, 31, ganhadora do veículo, diz que espera recebê-lo há quase 1 ano. As informações são do G1.

Segundo ela, o anúncio de que ganhara o carro importado foi no dia 8 de novembro do ano passado. No entanto, alega que a modelo e sua equipe sempre deram "desculpas" e nunca entregaram o automóvel.

"Precisei seguir 36 perfis de patrocinadores para ganhar o carro, fiz tudo direitinho, ganhei, e até live no perfil dela, ela fez. Mas, todos os dias, era uma desculpa diferente tentando explicar por que eu não recebia meu carro. Um dia era documentação, outros era problemas mecânicos", disse Ludmila.

Atualmente desempregada, a estudante esperava se manter com o dinheiro do carro usado, avaliado em R$ 46 mil, até conseguir trabalho.

Legenda: A ex-BBB fez live com a vencedora do sorteio Foto: Reprodução

"Ela sumiu", diz ganhadora

Ludmila diz que o último contato pessoal com Mayara foi feito no dia 18 de agosto, em um shopping de Belo Horizonte. Ela disse que a ex-BBB ofereceu fazer uma transferência bancária no valor do carro, mas nada foi feito até agora.

Depois disso, a influencer parou de respondê-la, segundo a estudante. Mayara participou da 17º edição do BBB e acumula mais de 860 mil seguidores em suas redes sociais.

"Ela sumiu, não me responde mais, a equipe entrou em contato comigo com outras promessas, mas nada até agora. Enquanto isso, Mayara segue postando normalmente a vida dela, que agora fala que é consultora financeira, mas a pendência dela comigo, não resolve, né?", lamentou.

Legenda: A ex-BBB chegou a mostrar foto do veículo para a estudante Foto: Reprodução

Sobre o caso, a estudante registrará um boletim de ocorrência na Polícia Civil e pretende acionar a Justiça contra a ex-BBB.

"Carro deu problema", diz ex-BBB

Após a repercussão da notícia, a ex-BBB se manifestou e, em entrevista ao site Metrópoles, afirmou que a entrega não foi feita ainda porque "o carro deu problema". "Foi para a oficina três vezes durante esse tempo. Teve uma grande demora do órgão responsável para transferência do veículo devido à pandemia. Mas sabemos que vencedora nada tem a ver com essas intercorrências e já estamos empenhados em resolver toda essa chateação causada a ela”, disse Mayara ao site.