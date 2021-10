André Marques não apresentará 'No Limite' em 2022

O apresentador André Marques não retorna em 2022 para a 6ª temporada de "No Limite". De acordo com nota da Globo ao site Splash, da Uol, a nova apresentação será anunciada pela emissora "em breve".

"Em breve, anunciaremos o novo apresentador do 'No Limite', uma vez que André Marques está à frente da atual temporada de 'The Voice Brasil' e, a partir de fevereiro, assume também o 'The Voice +'", disse a Globo em comunicado.

Inicialmente o apresentador não estava escalado para o "The Voice Brasil", mas teve de entrar para substituir Tiago Leifert, que gravou apenas os primeiro episódios e precisou se afastar por problemas pessoais.

Marques esteve à frente do reality show de sobrevivência na 5ª temporada, que marcou o retorno da atração neste ano, após 12 anos fora do ar.

"No Limite 5" foi vencido por Paula Amorim, ex-BBB 19. Edição foi composta por 16 participantes, todos ex-BBBs.

Inscrições para 'No Limite 2022'

As inscrições para o "No Limite" 2022 abriram no último dia 8 de outubro. O cadastro deve ser feito no site do Gshow.

No portal, os interessados verão um formulário com um questionário com 80 perguntas em que é preciso que a pessoa "conte tudo sobre sua vida".

Fotos e vídeos

Segundo a emissora carioca, os candidatos não podem esquecer de caprichar no vídeo e nas fotos, para que a equipe possa conhecê-los melhor. "Queremos saber o porquê devemos te selecionar", explica o canal.

A inscrição só estará válida se finalizar todo processo. É necessário, assim, preencher todos os dados obrigatórios do formulário do reality show, incluindo envio de fotos e vídeos.