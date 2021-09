BBB, No Limite, Show do Milhão: veja como os prêmios perderam valor ao longo do tempo

Segundo cálculos feitos pelo economista Wandemberg Almeida, conselheiro do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE), o prêmio do Show do Milhão deveria subir em 270%, para R$ 3,7 milhões, para manter o poder de compra do felizardo que ganhasse o milhão na época do lançamento.

O mesmo acontece com o prêmio de outros reality shows, como No Limite e Big Brother Brasil. Até o prêmio de Juliette já perdeu valor do início do ano para cá. De acordo com Wandemberg, o prêmio deveria ser reajustado em R$ 85 mil para garantir o mesmo poder de compra.

Big Brother Brasil

Quando surgiu, em 2002, o prêmio do BBB era de R$ 500 mil. O valor foi ajustado para R$ 1 milhão em 2005 e, posteriormente, para R$ 1,5 milhão em 2010, a última atualização.

O montante de R$ 1,5 milhão pago a Marcelo Dourado em 2010 hoje "valeria" apenas R$ 770 mil caso o ganhador tivesse apenas guardado o prêmio embaixo do colchão, sem investir em nenhum fundo ajustado pela inflação.

“Se atualizar para agosto de 2021, de acordo com o IPCA, o prêmio deveria ser de R$ 2,92 milhões. Perceba que praticamente quase que tem que dobrar o valor. Tem uma falta de correção de 11 anos desse valor original”, projeta Wandemberg.

Em 2010, o prêmio do BBB permitiria ao ganhador comprar 15 casas, conforme os cálculos do economista. Sem a correção, o número hoje diminui para 8.

No Limite

Quem vencesse todos os desafios do No Limite em 2000, ano de lançamento do reality show, levava para casa o prêmio de R$ 300 mil. Paula Amorim, que venceu a edição deste ano, ganhou R$ 500 mil.

Mas, para garantir o mesmo poder de compra, o prêmio deveria ser reajustado em 250,91%, alcançando o R$ 1,05 milhão.

“Para que haja uma continuidade desses prêmios, seria necessária uma correção de valores, porque ao longo do tempo vou perdendo poder de compra. 100 reais antigamente não valem o mesmo que hoje”, resume o economista.

Quem Quer Ser Um Milionário

Desde que estreou em 2017 a comando do apresentador Luciano Hulk, o Quem Quer Ser Um Milionário ainda não agraciou ninguém com o prêmio principal.

Para corrigir o prêmio de 2017, hoje a pergunta do milhão deveria pagar R$ 1,23 milhão para quem respondesse todas as perguntas corretas.

Luta contra a inflação

Para manter o poder de compra, os ganhadores dos realities devem investir o prêmio em um fundo corrigido pelo menos pelo IPCA. Mesmo quem jogasse o dinheiro na poupança acabaria no prejuízo.

Hoje o rendimento da poupança, que é atrelado à Selic, está em 3,675% ao ano, enquanto o último Boletim Focus prevê a inflação em 8% ao final do ano, mais que o dobro do rendimento.