Lollapalooza 2022 tem line-up divulgado; veja programação

O festival Lollapalooza revelou, nesta quinta-feira (28), o line-up de atrações para a edição de 2022. Essa será a primeira realização do evento após o cancelamento de 2020, realizado por conta do avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil.

Entre as atrações principais do festival estarão The Strokes, Doja Cat, Miley Cyrus e Foo Fighters, do dia 25 a 27 de março de 2022. Além disso, em meio aos artistas anunciados para o primeiro dia de Lollapalooza está o cearense Matuê. Veja a publicação:

Essa, inclusive, será a primeira apresentação de Doja Cat em solo brasileiro, assim como a de Machine Gun Kelly e A$AP Rocky.

Confira a programação completa do festival:

Dia 25

The Strokes

Doja Cat

Machine Gun Kelly

Alan Walker

Chris Lake

Jack Harlow

LP Marina (ex-and the Diamonds) Turnstile

Caribou

The Wombats

Pabllo Vittar

Ashnikko

Matuê

070 Shake

Jetlag

VINNE

jxdn

Beowülf

Detonautas

Edgar

Meca

Barja

Dia 26

Miley Cyrus

A$AP Rocky

A Day To Remember

Alok

Alexisonfire

Alessia Cara

Deorro

Emicida

King Gizzard & the Lizard Wizard

Remi Wolf

Silva

Jão

Boombox Cartel

Chemical Surf

Terno Rei

DJ Marky

Victor Lou

Clarice Falcão

Jup do Bairro

MC Tha

Ashibah

Fatnotronic

WC no Beat e Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas

Dia 27

Foo Fighters

Martin Garrix

Alesso

Jane's Addiction

Black Pumas

Kaytranada

Phoebe Bridgers

Idles Kehlani

Goldfish

Gloria Groove

Djonga

Cat Dealers

Rashid

Fresno

Evokings

Planta & Raiz

Lagum

Fancying

MALIFOO

menores atos

FractaLL x Rocksted