Paula Amorim é a campeã de 'No Limite' e leva prêmio de R$ 500 mil

Paula Amorim foi a mais votada pelo público e se tornou a grande campeã de 'No Limite' 2021 nesta terça-feira (20), com 66,77% dos votos, levando o prêmio de R$ 500 mil. Final foi disputada contra Viegas, companheiro de BBB 18 e de tribos Carcará e Jandaia.

Viegas, que ficou na segunda colocação, levou R$ 100 mil. A decisão do vencedor foi por meio de votação no site do Gshow, liberada após a exibição dos desafios finais. O resultado foi anunciado pelo apresentador André Marques.

Votação para o terceiro lugar

Em votação aberta ao vivo durante a final, os participantes decidiram com quem ficou o terceiro lugar. Estavam elegíveis ao prêmio de R$ 50 mil André, Elana, Jéssica e Zulu.

André Martinelli, ex-BBB 13 levou cinco votos e ficou com o terceiro lugar do reality show de sobrevivência.

Últimas provas

O último episódio mostrou duas provas, realizadas ainda no local de gravação do programa no Ceará. Dos seis competidores restantes, quatro foram eliminados.

Na primeira prova, que garantiu quatro vagas para o último desafio, André, Elana, Jéssica, Paula, Zulu e Viegas enfrentaram um labirinto para encontrar peças e montar uma engrenagem.

André, Zulu, Paula e Viegas foram os mais rápidos a rodar as engrenagens e liberar as bandeiras, e foram para a prova final.

Desafio final

Os quatro finalistas atravessaram um circuito, cavaram buracos na areia, acharam sacos com bolas e tiveram que encaçapar as bolas em buracos.

Ao final, eles tinham que voltar pelo mesmo percurso e quebrar um vaso com o colar da final. Viegas foi o primeiro finalista e Paula foi a segunda.